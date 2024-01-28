Три года у власти. О чем говорил Садыр Жапаров раньше и что сейчас

28 января 2021 года состоялась официальная церемония вступления в должность президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Традиционно глава государства выступил с речью. Он рассказал о приоритетах в работе, мечтах и главных целях.

Редакция 24.kg вспомнила, о чем Садыр Жапаров говорил три года назад и как ситуация изменилась сейчас.

О свободе слова

Давления на СМИ не будет, уверял с первых дней правления президент страны. Говорил он об этом и на встрече с журналистами в ноябре 2021 года по случаю профессионального праздника — Дня информации и печати.

«Свобода слова есть, вы же свободно ходите», — заявил тогда глава государства.

Никто ущемлять и преследовать журналистов не будет. Пишите что хотите, кабмин не будет подавать в суд. Я гарантирую. Садыр Жапаров

Напомним, что за последние три года давление на СМИ только усилилось.

Примеры только января 2024-го. 15 января в офис редакции 24.kg пришли сотрудники ГКНБ. Они начали и провели обыск без присутствия адвокатов. Из трех представителей защиты журналистов в помещение пустили только одного, когда обыск уже фактически закончился. На допрос отвезли гендиректора Асель Оторбаеву, шеф-редакторов Антона Лымаря и Махинур Ниязову. Документы, печать, компьютерная техника информагентства и личные телефоны сотрудников изъяты.

В ГКНБ сообщили, что обыск в 24.kg провели в рамках уголовного дела по статье «Пропаганда войны» УК КР.

На поданное руководством ходатайство с просьбой разрешить работу в офисе следователь ответил отказом.

16 января в офисе Тemirov Live провели обыск, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания. В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

17 января задержанные были арестованы на время следствия по решению суда.

Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков будут находиться в бишкекском СИЗО-1 до 13 марта. Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live.

Президент в интервью государственному агентству «Кабар» прокомментировал задержания журналистов. Он заявил, что свобода слова в Кыргызстане есть. Но при этом считает, что сотрудники Temirov Live не журналисты, а блогеры.

В этой связи ответственность за достоверность информации должен нести каждый, в первую очередь те, кто считает себя журналистом и блогером. Садыр Жапаров

«Сегодня страны, которые можно причислить к демократически развитым, уже вводят ограничения против тех, кто использует свободу слова для достижения политических целей и дестабилизации общества. В этой связи мы вынуждены принимать превентивные меры, ведь это напрямую касается национальной безопасности республики», — заключил он.

О правах человека

На церемонии инаугурации Садыр Жапаров сказал о своих мечтах. Он хочет, чтобы Кыргызстан стал экономически развитым, сильным и свободным государством, где соблюдаются права человека, установлено верховенство закона, молодежь с оптимизмом смотрит в будущее.

Новый Кыргызстан должен стать страной свободных и благополучных граждан, которые, гордясь своей историей, с оптимизмом претворяют в жизнь самые свои смелые мечты! Садыр Жапаров

В последнее время самой частой статьей, по которой заводят уголовные дела на гражданских активистов, пользователей социальных сетей, стала «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами».

Тем, кто нацелен организовать беспорядки с вовлечением народной массы, ответ будет жесткий. Садыр Жапаров

«Мы будем работать на опережение и выявлять лидеров-злоумышленников, которые готовы собрать народ и стрелять в него исподтишка или устроить взрыв», — заявил он в январе 2024 года.

О власти

На своей первой (после очередной смены власти в Кыргызстане) пресс-конференции 12 ноября 2020 года Садыр Жапаров заявил, что всем подчиненным дал поручения прекратить преследования и задержания оппозиционеров.

«Мы 30 лет устраиваем гонения друг на друга. Нужно это прекращать и заняться экономикой», — сказал он, будучи в должности и. о. президента.

Пользы от политических гонений, задержаний и заполнения тюрем не будет. Я, как человек, дважды незаконно и несправедливо отсидевший в тюрьме, очень хорошо это понял. Садыр Жапаров

Во время инаугурации он заявил, что идею парламентаризма поняли неправильно: политику превратили в бизнес, депутатские мандаты стали оцениваться за деньги.

«У терпения есть конец. Узурпации не будет. Работать будем днем и ночью. Наша цель — создание общества с диктатурой закона, где царят справедливость и благосостояние», — сказал глава государства.

22 октября 2022-го создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью журналистам президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

Пользуясь демократией, они перебарщивают. Мы знаем, кто устраивает и финансирует все эти митинги, шествия. Садыр Жапаров

С 23 октября 2022 года начались массовые аресты. 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются 11 человек.

В июне 2023-го парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Адахана Мадумарова. Дело касается протокола, подписанного в 2009 году в Худжанде. Согласно документу, кыргызская сторона взяла в аренду на 49 лет у Таджикистана участок земли площадью 5 гектаров и длиной 275 метров. Протокол принят после переговоров в Худжанде.

О международных организациях

В день инаугурации президент Кыргызстана также встретился с главами международных организаций. С ними он также обсудил свои планы на будущее.

Мы придаем большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами, международными организациями и финансовыми институтами. Садыр Жапаров

Ряд международных организаций выступил против закона, инициированного депутатом Надирой Нарматовой, который вводит понятие «иностранный представитель» (аналог «иноагент» в российском законодательстве). Но документ одобрен парламентским комитетом во втором чтении.

«По НПО и НКО сейчас рассматривается законопроект в Жогорку Кенеше. По данному вопросу мы преодолеваем сложный путь. Нас мучают более 30 стран. Говорят, чтобы не принимали закон, не подписывали его. Мы не хотим отобрать их деньги. Не мучаем их. Просто просим показать все открыто. Раньше все работали, не показывая открыто», — заявил глава государства на втором Народном курултае.

Получают 100 тысяч, миллионы долларов и евро и при этом не платят ни тыйына налога. Садыр Жапаров о НКО

Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и другие распространили заявление, в котором призывают немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов. Но их обращения также остаются без реакции.