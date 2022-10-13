Трехсторонняя встреча в Астане: Рахмон опоздал и не стал пожимать руку Жапарову

В Астане (Казахстан) на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) проходит встреча президентов России, Кыргызстана и Таджикистана.

Как сообщают журналисты с места событий, Эмомали Рахмон опоздал на встречу и не стал пожимать руку Садыру Жапарову. Лидер КР также отказался приветствовать главу страны, которая совершила акт агрессии против мирного населения нашей Баткенской области.

Встречу начал Владимир Путин.

«Мы давно собирались в таком составе собраться, договаривались об этом. На полях сегодняшнего мероприятия наконец такая встреча организована. Хочу вас поблагодарить за то, что вы дали согласие поговорить, встретиться в таком формате.

Мы на самом деле и раньше общались друг с другом — с глазу на глаз, вдвоем и втроем. Так что особой новизны здесь нет, но тем не менее, на мой взгляд, это тоже имеет значение. Хочу отметить, что и Кыргызстан, и Таджикистан относятся к нашим близким союзникам. Мы работаем в рамках международных организаций очень близко и, безусловно, являемся стратегическими партнерами. Достаточно сказать, что миллион граждан Кыргызстана живут, учатся, работают в России и два миллиона граждан Таджикистана также работают, живут в Российской Федерации», — сказал президент РФ.

По словам Владимира Путина, «у нас очень близкие отношения по целому ряду направлений».

«Растет товарооборот, примерно и с одной, и с другой стороной это около 45 процентов рост в прошлом году и 20–30 процентов рост за первые семь месяцев текущего года, причем объемы очень большие. И конечно, мы заинтересованы в том, чтобы такие условия для поступательного, постепенного развития сохранялись либо там, где это нужно, были созданы заново», — добавил он.

Далее трехсторонняя встреча продолжилась за закрытыми для прессы дверями.