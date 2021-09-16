Депутат парламента просит власти вывезти женщин и детей из лагерей в Сирии

Депутат парламента Дастан Бекешев просит власти вывезти детей и женщин Кыргызстана, попавших в лагеря в Сирии. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, в лагере «Аль-Холь» находятся 88 женщин и 223 ребенка, «Старом Родже» — 16 женщин и 34 ребенка, а в «Новом Родже» — 5 женщин и 14 детей.

«Я считаю, что их нужно забрать. Конечно, для нас это будет большая проблема, я имею в виду, что нужно будет их реабилитировать, создавать для них определенные условия. Но отказываться от них мы не можем. Это наши граждане», — напомнил он.

Ранее, напомним, сообщалось, что в Сирию выехало 500 кыргызстанцев. Тридцать погибли. Точное число женщин и детей, проживающих, возможно, в лагерях боевиков, ни одно ведомство назвать не может.

Гражданские активисты призывали власти КР ускорить процесс возвращения кыргызстанских беженцев из Сирии. Кабинет министров отреагировал на призыв и еще в августе 2019 года проинформировал о начале работы. Однако до сих пор ничего не сделано.