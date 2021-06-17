Кабмин постарается возместить ущерб фермерам из-за нехватки поливной воды

Ущерб, который причинила фермерам нехватка поливной воды во время сезона, планируют возместить. Об этом на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам и региональному развитию парламента сообщил председатель кабинета министров Улукбек Марипов.

По его словам, кабмин подсчитает ущерб, который понесут фермеры.

«Налог, кредиты и другие сборы. По всем направлениям мы рассмотрим вопрос, как помочь фермерам. Несмотря на дефицит бюджета, мы постараемся возместить ущерб», — сказал Улукбек Марипов.