Исчезновение Орхана Инанды. У милиции была информация о возможном похищении

Сегодня на заседании парламента депутаты заслушали информацию правоохранительных органов по исчезновению президента международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды.

Замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев отметил, что организация FETO признана террористической только на территории Турции.

Нардеп Шайлообек Атазов спросил, действительно ли была информация о возможном похищении Орхана Инанды. Милицейский чиновник ответил утвердительно. По словам Нурбека Абдиева, руководство лицея не вмешивалось во внутреннюю политику Кыргызстана.

Депутат спросил у первого зампредседателя ГКНБ Рустама Мамасадыкова о том, есть ли зацепка, где может находиться Орхан Инанды и жив ли он вообще.

Замглавы Госкомитета ответил, что все имеющиеся сведения передаются в МВД.

«Проводятся все мероприятия, чтобы найти его живым», — сказал Рустам Мамасадыков.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее дважды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.

Посольство Турции в Кыргызстане опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.