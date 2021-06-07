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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Видео с пьяным судьей. Президенту предложили уволить Дамирбека Онолбекова

Решением Совета судей президенту Садыру Жапарову внесено предложение о досрочном прекращении полномочий судьи Чуйского областного суда Дамирбека Онолбекова. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

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Сегодня глава государства Садыр Жапаров провел первое заседание Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности. Он попросил включить видео, где пьяный мужчина пытается открыть кабинет. На кадрах запечатлен председатель Чуйского областного суда Дамирбек Онолбеков.

Президент поручил сегодня же принять меры в отношении него. Сам судья в свое оправдание сказал: видео, которое показали на заседании Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности, было снято 4 июля 2020 года, в субботу (нерабочий день). И он уже сам написал заявление об уходе с должности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196727/
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