Мошенники обманывают тех, кто хочет получить гражданство КР

Секретариат комиссии по гражданству администрации президента призывает граждан быть бдительными и сообщать о коррупционных схемах или фактах проявлений коррупции в вопросах, связанных с гражданством. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что в последнее время участились жалобы со стороны граждан, ходатайствующих о приеме в гражданство, в восстановлении в гражданстве и прибывающих на постоянное место жительства на территорию Кыргызстана из стран СНГ, дальнего и ближнего зарубежья на проявления коррупции и обмана со стороны лиц, занимающихся посредничеством в данных вопросах.
«Гражданство Кыргызстана строго регулируется Конституцией, законами, вступившими в установленном порядке в силу международными договорами и соглашениями, участником которых является Кыргызстан, а также принятыми в соответствии с законами нормативными правовыми актами КР. Поэтому просим быть предельно осторожными и не поддаваться на уловки недобросовестных лиц», — говорится в сообщении.
В случае возникновения каких-либо коррупционных проявлений людей просят незамедлительно информировать соответствующие государственные органы.
Адреса и телефоны доверия общественных приемных Антикоррупционной службы ГКНБ КР:
- Бишкек, проспект Жибек Жолу, 322, телефон: 0312660020;
- Баткен, улица Нургазиева, 1, телефон: 0362250150;
- Ош, улица Ленина, 318, телефон: 0322255511;
- Джалал-Абад, улица Токтогула, 55, телефон: 0372255535;
- Талас, улица Бердике Баатыра, 297, телефон: 0342260431;
- Каракол, улица Кутманалиева, 148, телефон: 0392253879;
- Нарын, улица Ленина, 78, телефон: 0352251458.