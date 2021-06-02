Мошенники обманывают тех, кто хочет получить гражданство КР

Секретариат комиссии по гражданству администрации президента призывает граждан быть бдительными и сообщать о коррупционных схемах или фактах проявлений коррупции в вопросах, связанных с гражданством. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в последнее время участились жалобы со стороны граждан, ходатайствующих о приеме в гражданство, в восстановлении в гражданстве и прибывающих на постоянное место жительства на территорию Кыргызстана из стран СНГ, дальнего и ближнего зарубежья на проявления коррупции и обмана со стороны лиц, занимающихся посредничеством в данных вопросах.

«Гражданство Кыргызстана строго регулируется Конституцией, законами, вступившими в установленном порядке в силу международными договорами и соглашениями, участником которых является Кыргызстан, а также принятыми в соответствии с законами нормативными правовыми актами КР. Поэтому просим быть предельно осторожными и не поддаваться на уловки недобросовестных лиц», — говорится в сообщении.

В случае возникновения каких-либо коррупционных проявлений людей просят незамедлительно информировать соответствующие государственные органы.

Адреса и телефоны доверия общественных приемных Антикоррупционной службы ГКНБ КР: