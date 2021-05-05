Похищение человека с целью вступления в брак: сроки наказания ужесточат

Депутаты парламента предлагают ряд поправок в статью Уголовного кодекса «Похищение человека с целью вступления в брак».

Они считают, что наказание за это преступление должно быть ужесточено. Если девушку крадут замуж вопреки ее воле, то виновного предлагается наказывать лишением свободы сроком до 12,6 года и штрафом 300 тысяч сомов.

Если жертва похищения младше 18 лет, то срок наказания преступнику предусматривает 15 лет лишения свободы.

В 2020 году по зарегистрированным досудебным производствам по статье «Похищение с целью вступления в брак» возбуждено 219 уголовных дел. Из них направлено в суд 13 дел, прекращено на основании Уголовно-процессуального кодекса ввиду отсутствия состава преступления или по причине примирения сторон 206 дел.

«Любое проявление насилия в отношении женщин должно пресекаться государством. Последнее, согласно международным нормам, несет ответственность за недолжное выполнение своих обязательств по обеспечению правовых средств защиты от посягательств подобного рода», — отметили разработчики.

По их словам, мы должны вернуть безусловное уважение к женщине — матери, супруге, дочери и жестко пресекать вопиющие случаи сексуального рабства, отношения к женщине, как к товару.

За пять лет в Кыргызстане похищено 900 человек, которых насильно принуждали вступить в брак