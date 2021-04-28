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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Таджикистан признал, что информация о задержании школьников из Воруха фейковая

Информация о якобы избиении двух таджикских школьников пограничниками Кыргызстана, которую распространяют в таджикском сегменте интернета, не соответствует действительности. Об этом заявили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, таджикская сторона признала, что информация о задержании школьников является фейковой.  

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«После появления публикаций в средствах массовой информации состоялся телефонный разговор пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана, в ходе которого таджикская сторона официально опровергла факт задержания и избиения таджикских школьников пограничниками Кыргызстана», — сообщила Погранслужба ГКНБ.

Отметим, таджикская служба радио «Азаттык» накануне сообщила, что 25 апреля двое учащихся 8-го класса школы в Ворухе были задержаны кыргызскими пограничниками во время выпаса скота, и в течение часа им устроили допрос с побоями. Они назвали имена школьников — Осими Гафуров и Исфандиер Саидов. Представитель мэрии Исфары сообщил, что дети были задержаны на пастбище Захматобод, между Ворухом и Ак-Саем, и были отпущены только после вмешательства властей Исфары и таджикских пограничников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191785/
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