В ГКНБ объяснили, почему прекратили дело Райымбека Матраимова

Сегодня депутаты парламента заслушивают отчет генерального прокурора Курманкула Зулушева.

Нардеп Дастан Бекешев попросил объяснить, почему уголовное дело в отношении экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова прекращено.

«ГКНБ распространил информацию о том, что он ни в чем невиновен и дело прекратили. В ведомстве утверждают, что у Матраимова нет имущества, а журналисты показали, что у него есть дома в Дубае. Может, в ГКНБ ошиблись? Может, они не получили достоверной информации?» — спросил он.

Руководитель следственного управления ГКНБ Сагындык Самидин уулу ответил, что следствие не может опираться на материалы интернет-источников.

«Журналисты опирались на данные из открытых источников. Мы официальный следственный орган и должны руководствоваться документами официальных госорганов. Мы направили запросы в соответствующие службы в рамках закона. Согласно этим документам, принято решение о прекращении досудебного производства», — сказал он.

Ранее ГКНБ сообщил, что претензий к бывшему замглавы Таможенной службы больше нет, он отпущен на свободу.