В ГКНБ объяснили, почему прекратили дело Райымбека Матраимова

Сегодня депутаты парламента заслушивают отчет генерального прокурора Курманкула Зулушева.
Нардеп Дастан Бекешев попросил объяснить, почему уголовное дело в отношении экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова прекращено.
«ГКНБ распространил информацию о том, что он ни в чем невиновен и дело прекратили. В ведомстве утверждают, что у Матраимова нет имущества, а журналисты показали, что у него есть дома в Дубае. Может, в ГКНБ ошиблись? Может, они не получили достоверной информации?» — спросил он.
Руководитель следственного управления ГКНБ Сагындык Самидин уулу ответил, что следствие не может опираться на материалы интернет-источников.
«Журналисты опирались на данные из открытых источников. Мы официальный следственный орган и должны руководствоваться документами официальных госорганов. Мы направили запросы в соответствующие службы в рамках закона. Согласно этим документам, принято решение о прекращении досудебного производства», — сказал он.
Ранее ГКНБ сообщил, что претензий к бывшему замглавы Таможенной службы больше нет, он отпущен на свободу.
Напомним, бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова задержали 18 февраля. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он обвиняется в легализации (отмывании) преступных доходов. В камере бывший таможенник пожаловался на ухудшение здоровья, его госпитализировали в частную клинику. Там он пролежал больше месяца.
А в октябре 2020 года органы нацбезопасности начали первое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.