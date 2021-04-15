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Власть

Садыр Жапаров посетил красную зону в Республиканской инфекционной больнице

Президент Садыр Жапаров посетил красную зону в Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, главный врач РКИБ Гульжигит Аалиев сообщил, что в данное время на лечении находятся 354 пациента, из которых 14 — в крайне тяжелом состоянии, 144 — в тяжелом.

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что в рамках подготовки к возможной третьей волне пандемии коронавирусной инфекции во всех медицинских учреждениях республики имеется достаточный запас лекарственных средств.

Кроме того, выделено 200 миллионов сомов, которые будут направлены на закупку необходимых медикаментов и средств индивидуальной защиты, а также 157 миллионов сомов предусмотрены на выплаты за пролеченные случаи коронавируса.

Глава государства пообщался с пациентами, а после выхода из красной зоны — с медицинским персоналом, поинтересовался имеющимися проблемами.

Садыр Жапаров подчеркнул, что руководство страны работает над улучшением условий труда медиков, в частности повышены заработные платы сотрудников центров семейной медицины, планируется повышение заработных плат другим категориям врачей.

Президент поблагодарил медработников за самоотверженный труд, отметив, что ради здоровья населения страны они ежедневно рискуют своими жизнями, работая в особо опасных условиях. Он заверил, что государством будут приложены усилия над постепенным улучшением условий труда медиков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190229/
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