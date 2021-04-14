Третья волна. Волонтеры предлагают заранее формировать списки нуждающихся

Волонтеры предлагают заранее формировать списки социально нуждающихся граждан. Об этом они сказали на встрече с первым вице-премьер-министром Артемом Новиковым и вице-мэром Айжан Чыныбаевой в столичном муниципалитете.

Как отметила одна из участниц, в прошлом году во время локдауна и сложной эпидситуации пенсионеры неожиданно оказались в самом выгодном положении. По ее словам, у них была хоть какая-то пенсия. А те, кто зарабатывал ежедневным трудом, выпали из рабочего процесса и остались без средств. «Но квартальные давали списки граждан, которые и так получали пособия и помощь», — отметила она.

Артем Новиков согласился с предложением. Он отметил, что планируется создать две группы волонтеров. Одна будет помогать заболевшим, другая — будет оказывать поддержку уязвимым гражданам. «Это позволит нам равномерно распределять ресурсы, чтобы помочь как можно большему количеству людей», — сказал он.

Отметим, ранее на встрече первый вице-премьер-министр сказал, что при ухудшении эпидемиологической ситуации могут быть созданы штабы по координации деятельности волонтеров.