Референдум. Опубликованы протоколы голосования с признаками фальсификации

В соцсетях опубликовали протоколы голосования по референдуму, на котором был принят проект новой Конституции.

Пользователи указывают, что один из документов заполнен одной рукой, и предполагают, что подписи могут быть поддельными. На чеке с участка № 5231 в Кара-Суу пользователи обнаружили приписанных лишних избирателей.

Лидер партии «Реформа» Клара Сооронкулова обратилась к членам ЦИК с требованием разобраться и принять меры к членам УИК, вероятно допустившим подлог.

Ранее, напомним, Центризбирком дал пояснение по протоколам голосования как на плебисците, так и на местных выборах.

По его данным, согласно избирательному законодательству, после оглашения итогов голосования протокол об итогах, первичные итоговые чеки об идентификации избирателей и автоматически считывающих урн, заверенные печатью участковой избирательной комиссии, сканируются через АСУ и направляются на центральный сервер ЦИК.

«После проверки документов на соответствие правильности заполнения протокола они публикуются на сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов», — отметили в пресс-службе.

На данный момент опубликованы более 50 процентов сканированных протоколов об итогах голосования, первичные, итоговые чеки об идентификации избирателей и автоматически считывающих урн.

В Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. По предварительным данным Центризбиркома, в Бишкекский городской кенеш прошли шесть партий, а в Ошский — четыре. Проект новой Конституции поддержали 79,24 процента, против — 13,66 процента пришедших на избирательные участки. Явка составила 37,07 процента.