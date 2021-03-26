Кыргызстан и Узбекистан будут совместно использовать водохранилище Кемпир-Абад, находящееся в Ошской области. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, из 5 тысячи 735 гектаров территории водохранилища Кыргызстану перешли 1 тысяча 300 гектаров.

«Взамен еще 1973 году Узбекистан отдал нам 4 тысячи 100 гектаров земли в качестве компенсации. Осталось 300 гектаров. Бог даст, мы вместо 300 гектаров получили 1 тысячу гектаров земли в Узгенском и Сузакском районах. Это результат наших переговоров», — рассказал он.

По словам Камчыбека Ташиева, граждане Кыргызстана получат полный доступ к водохранилищу.

«Вокруг водохранилища не будет ограждения и военных. Жители Кыргызстана могут использовать воду, ловить рыбу», — пояснил он.

Отметим, водохранилище построено в 1983 году. Вода в него поступает из двух рек Кара-Дарыя и Жазы. Полный объем воды — 1 тысяча 900 кубометров. На водохранилище две ГЭС, которые используются Узбекистаном.