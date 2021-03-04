Референдум по новой Конституции: нереально за три недели растолковать документ

Член ЦИК Кайрат Осмоналиев заявил 24.kg, что подготовка к референдуму по принятию новой Конституции начнется сразу же после подписания закона о назначении плебисцита.

По его словам, чтобы группы за и против могли провести нормальную агитацию, с использованием бесплатного эфирного времени, дебатами и публикациями разъясняющего характера, потребуется месяц.

«Это же не консультативный референдум. Гражданам предстоит принять новую Конституцию. Чтобы они смогли сделать осознанный выбор, агитаторы должны растолковать каждую из 81 поправку. Это нереально сделать за три недели. К тому же мы же не сразу зарегистрируем эти группы. Сначала нам нужно утвердить календарный план и смету. А группы смогут приступить к работе только после создания избирательных фондов», — отметил Кайрат Осмоналиев.

Он добавил, что, по предварительным данным, референдум обойдется в 500 миллионов сомов.

Напомним, нардеп Бактыбек Турусбеков инициировал референдум по принятию нового проекта Конституции. Документ поступил в Центризбирком.

Профильный комитет принял обновленную редакцию Основного закона. Накануне депутаты в первом чтении одобрили проект закона о назначении плебисцита на 11 апреля.