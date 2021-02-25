Местные выборы. «Реформа» на съезде утвердит список кандидатов в депутаты БГК

Сегодня на своем съезде партия «Реформа» утвердит список кандидатов, баллотирующихся в Бишкекский городской кенеш.

Как сообщили 24.kg в политорганизации, избирательный список возглавит Аймен Касенов. На второй позиции Эльдар Абакиров. Замыкает тройку лидер партии Клара Сооронкулова. Имена других претендентов озвучат на съезде.

Отметим, до 1 марта все партии, заявившие о намерении участвовать в выборах, должны сдать в ТИК списки кандидатов на мандаты и внести залог в 50 тысяч сомов — для политобъединений, баллотирующихся в кенеши Бишкека и Оша, и 20 тысяч в других городах.

Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.