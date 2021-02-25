11:38
USD 84.62
EUR 102.96
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. «Реформа» на съезде утвердит список кандидатов в депутаты БГК

Сегодня на своем съезде партия «Реформа» утвердит список кандидатов, баллотирующихся в Бишкекский городской кенеш.

Как сообщили 24.kg в политорганизации, избирательный список возглавит Аймен Касенов. На второй позиции Эльдар Абакиров. Замыкает тройку лидер партии Клара Сооронкулова. Имена других претендентов озвучат на съезде.

Отметим, до 1 марта все партии, заявившие о намерении участвовать в выборах, должны сдать в ТИК списки кандидатов на мандаты и внести залог в 50 тысяч сомов — для политобъединений, баллотирующихся в кенеши Бишкека и Оша, и 20 тысяч в других городах.

Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184566/
просмотров: 668
Версия для печати
Материалы по теме
Вице-мэр заявила, что созыв БГК завтра завершает работу. В горкенеше опровергли
Местные выборы. Одна из партий отказалась баллотироваться в БГК
Местные выборы. Еще две партии подали уведомления об участии в выборах в Оше
Местные выборы. Партия «Ата Журт» отозвала своих уполномоченных представителей
Местные выборы. При отказе в регистрации партиям дается время на обжалование
Местные выборы. Еще одна партия заявила о намерении баллотироваться в БГК
Местные выборы. Семь партий намерены баллотироваться в Ошский горкенеш
Местные выборы. ОТРК проведет дебаты только для кандидатов в Бишкекский горкенеш
На местных выборах — 2021 впервые пройдут теледебаты
Местные выборы. Еще две партии подали уведомления в ТИК Бишкека
Популярные новости
Сапар Исаков нашелся. Он&nbsp;опубликовал пост в&nbsp;социальных сетях Сапар Исаков нашелся. Он опубликовал пост в социальных сетях
Смешные и&nbsp;красивые. Известные политики о&nbsp;том, где и&nbsp;как они служили в&nbsp;армии Смешные и красивые. Известные политики о том, где и как они служили в армии
Дмитрий Песков: Визит Садыра Жапарова очень объемный по&nbsp;содержанию Дмитрий Песков: Визит Садыра Жапарова очень объемный по содержанию
Очень большая делегация. Садыр Жапаров улетел в&nbsp;Москву литерным самолетом Очень большая делегация. Садыр Жапаров улетел в Москву литерным самолетом
Бизнес
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
Утверждены новые нормы по&nbsp;проектированию систем газоснабжения. Почему это важно Утверждены новые нормы по проектированию систем газоснабжения. Почему это важно
25 февраля, четверг
11:35
Вице-мэр заявила, что созыв БГК завтра завершает работу. В горкенеше опровергли Вице-мэр заявила, что созыв БГК завтра завершает работу...
11:34
Хватит травить народ! Депутат призывает кабмин регулировать качество продуктов
11:29
ГКНБ просит посольство США содействовать в розыске Аскарбека Шадиева
11:27
В ГРС «воскресили» мертвого мужчину, чтобы переоформить его машину
11:17
В Чуйской области задержаны грабители. Нападали на женщин ночью и душили их