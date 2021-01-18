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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Инаугурация пройдет 28 января

Инаугурацию президента оргкомитет должен назначить в течение 30 дней с момента подведения официальных итогов досрочного голосования. Об этом 24.kg заявили в ЦИК.

В ведомстве уточнили, что определением даты Центризбирком не занимается. Но, согласно закону, церемония вступления в должность главы государства не может пройти позже обозначенного срока.

Отметим, что ЦИК готова огласить результаты до 24 января.

В Центризбиркоме добавили, что результаты досрочных выборов определяют на основании протоколов, поступивших непосредственно из территориальных избирательных комиссий, путем сложения данных не позднее 15 календарных дней со дня голосования — по 24 января включительно.

По некоторым сведениям, инаугурация пройдет 28 января.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180359/
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