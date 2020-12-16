Изнасилование 13-летней девочки. Дать оценку действиям судьи предлагают в ЖК

Необходимо рассмотреть ответственность судьи Тонского района Иссык-Кульской области Сабыра Соодонбекова. С таким предложением выступила депутат Айсулуу Мамашова на заседании Жогорку Кенеша.
Она призвала коллег встать на защиту детей и не игнорировать этот вопиющий факт.
Ранее Тонский районный суд оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки. Третьему подсудимому переквалифицировали обвинение со статьи «Изнасилование» на «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Его приговорили к 7,5 года лишения свободы. Девочку изнасиловали трое разных мужчин. О произошедшем родители узнали, когда выяснилось, что девочка беременна.