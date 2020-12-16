Изнасилование 13-летней девочки. Дать оценку действиям судьи предлагают в ЖК

Необходимо рассмотреть ответственность судьи Тонского района Иссык-Кульской области Сабыра Соодонбекова. С таким предложением выступила депутат Айсулуу Мамашова на заседании Жогорку Кенеша.

Она призвала коллег встать на защиту детей и не игнорировать этот вопиющий факт.

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«Этот год объявлен Годом защиты детей. Мы часто говорим об этом. Сломали жизнь девочке, а преступников отпустили, только один находится под стражей. Давайте пригласим всех ответственных лиц и рассмотрим это дело в парламенте завтра. Надо обсудить действия судьи Сабыра Соодонбекова, я не могу назвать его человеком. Все эти дни хотела плакать, оставаться равнодушной к этому случаю невозможно», — сказала Айсулуу Мамашова.

Ранее Тонский районный суд оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки. Третьему подсудимому переквалифицировали обвинение со статьи «Изнасилование» на «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Его приговорили к 7,5 года лишения свободы. Девочку изнасиловали трое разных мужчин. О произошедшем родители узнали, когда выяснилось, что девочка беременна.