11:24
USD 82.99
EUR 100.78
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование 13-летней девочки. Дать оценку действиям судьи предлагают в ЖК

Необходимо рассмотреть ответственность судьи Тонского района Иссык-Кульской области Сабыра Соодонбекова. С таким предложением выступила депутат Айсулуу Мамашова на заседании Жогорку Кенеша.

Она призвала коллег встать на защиту детей и не игнорировать этот вопиющий факт.

Читайте по теме
Изнасилование 13-летней девочки. Депутат пожаловалась в Генпрокуратуру
«Этот год объявлен Годом защиты детей. Мы часто говорим об этом. Сломали жизнь девочке, а преступников отпустили, только один находится под стражей. Давайте пригласим всех ответственных лиц и рассмотрим это дело в парламенте завтра. Надо обсудить действия судьи Сабыра Соодонбекова, я не могу назвать его человеком. Все эти дни хотела плакать, оставаться равнодушной к этому случаю невозможно», — сказала Айсулуу Мамашова.

Ранее Тонский районный суд оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки. Третьему подсудимому переквалифицировали обвинение со статьи «Изнасилование» на «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Его приговорили к 7,5 года лишения свободы. Девочку изнасиловали трое разных мужчин. О произошедшем родители узнали, когда выяснилось, что девочка беременна.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176847/
просмотров: 357
Версия для печати
Материалы по теме
Изнасилование 13-летней девочки. Прокуратура считает приговор необоснованным
В Бишкеке мужчина изнасиловал и убил свою двоюродную сестру
В жилмассиве «Колмо» пьяный мужчина изнасиловал девушку. Подозреваемых задержали
В Майлуу-Суу изнасиловали девочку. Дело передали в суд
В Бишкеке задержаны преступники, скрывавшиеся под чужими именами
Пьяный 18-летний житель Токмака пытался изнасиловать женщину. Его задержали
В Караколе мужчина угрожал ножом и насиловал девушек. Его задержали
Двое мужчин изнасиловали жительницу Таласа. Дело прекратили по примирению сторон
Исследование ПРООН: 70 процентов дел о насилии прекращены за примирением сторон
В Сузаке девочка забеременела и родила от брата
Популярные новости
Садыр Жапаров признался, что назначил двоих сватов на&nbsp;должности Садыр Жапаров признался, что назначил двоих сватов на должности
Топите углем. Власти призывают кыргызстанцев экономить электроэнергию Топите углем. Власти призывают кыргызстанцев экономить электроэнергию
Равшан Джеенбеков: Я&nbsp;буду последним президентом Равшан Джеенбеков: Я буду последним президентом
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;7-11 декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 декабря
Бизнес
Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; можно удаленно 24/7 Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в «Керемет Банке» можно удаленно 24/7
Кто выиграл квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; Кто выиграл квартиру на Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи «Поймай удачу»
Стань обладателем красивого номера в&nbsp;новом коде 995 и&nbsp;получи iPhone&nbsp;12 Стань обладателем красивого номера в новом коде 995 и получи iPhone 12
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
16 декабря, среда
11:13
На первую конференцию ветеранов силовых ведомств не пришел ни один министр На первую конференцию ветеранов силовых ведомств не при...
11:10
Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в «Керемет Банке» можно удаленно 24/7
10:58
Курсану Асанову изменили меру пресечения. Теперь он может разъезжать по стране
10:56
Талант Мамытов поздравил президента Казахстана с Днем независимости
10:55
Задержанного с наркотиками бывшего сотрудника ГКНБ водворят в СИЗО-1