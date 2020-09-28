Наталья Никитенко: Медицинские услуги должны быть доступными для всех!

Предвыборная гонка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша подходит к концу. Одна из старейших партий и, пожалуй, единственная реальная оппозиция — «Ата Мекен» в этом году показала, что пора уступать дорогу молодым.

О том, в каком направлении будет двигаться «Ата Мекен» в парламенте, рассказала одна из самых активных депутатов VI созыва Наталья Никитенко.

— Наталья Владимировна, почему «Ата Мекен»?

— Я думаю, что «Ата Мекен» был всегда моей философией. В «Ата Мекене» люди, которые мне близки по духу. Это не старт для чего-то. Прежде всего, эти люди принципиальные, честные, хорошие. Они объединились не по принципу финансов или достижений. Это люди, которые что-то хотят изменить в лучшую сторону. Более того, они не просто хотят, но и делают. Таких людей в одной партии я еще не встречала.

— Какая основная задача у партии «Ата Мекен»?

— На этих выборах мы идем с программой «Жаны Дем» (Прорыв). В ней мы предлагаем глубокие и серьезные изменения.

Одним из ключевых пунктов программы «Жаны Дем» является увеличение расходов государственного бюджета на систему здравоохранения. Это включает в себя не только увеличение заработных плат врачам, но и улучшение их социального обеспечения.

Кроме того, нужно признать, что сегодня абсолютно неравномерен доступ между городами и селами к качественным медицинским услугам. В нашей программе мы предлагаем устранить это неравенство.

Также в программе сделан акцент на медицинском образовании. Это та сфера, которая может стать локомотивом для нашей страны. Кыргызстан становится привлекательной страной с точки зрения экспорта образования. Поэтому нужно развивать это направление, освобождать от налогов вузы, готовящие иностранных студентов. Мы можем стать главным образовательным центром в регионе.

— В партии «Ата Мекен» очень много молодых кандидатов. Как вы считаете, они справятся с поставленными задачами?

— Да, в нашей команде много молодых людей. Но все они уже заслужили доверие народа и уже внесли вклад в развитие страны. Куда бы мы ни приезжали с агитационной программой, в каждом селе и районе люди знают работу Жанара Акаева, Эльвиры Сурабалдиевой, Рыскелди Момбекова, Эмиля Токтошева. В самом слабом парламенте шестого созыва эти депутаты отстаивали интересы народа. Когда правительство спряталось от народа во время пандемии, именно эти депутаты помогали людям. В команде «Ата Мекена» — люди, которые уже показали, что могут и хотят отстаивать интересы народа.

Приходите 4 октября на выборы и отдайте свой голос за партию «Ата Мекен» № 6, которая даст новое дыхание Кыргызстану!



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Оплачено ПП «Ата Мекен» из избирательного фонда (расчетный счет 1299007840002080) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Кулжановой Д.К.