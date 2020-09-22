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Власть

Первую межправкомиссию в очном формате Россия проводит с Кыргызстаном

Первое заседание межправительственной комиссии, которое Россия проводит в очном формате, проходит в Кыргызстане. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук на очередном заседании Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

«Это подчеркивает особую важность отношений между Кыргызстаном и Россией. Мы рады, что сегодня обсуждаем здесь вопросы сотрудничества с нашими странами. Кыргызстан всегда отличался», — подчеркнул Алексей Оверчук.

В свою очередь вице-премьер-министр Эркин Асрандиев также отметил, что заседание межправкомиссии стало первым международным мероприятием Кыргызстана в очном формате.

«Это символично и еще раз подтверждает, что Россия является стратегическим и надежным партнером. С утра уже состоялись встречи моего коллеги Алексея Оверчука с президентом и премьер-министром. В рамках встреч удалось обсудить наиболее актуальные и важные вопросы. Мы завершили работу в узком составе. По тому, как мы сдвинулись по графику, можно судить, насколько интенсивная беседа была», — заключил Эркин Асрандиев.

Отметим, заседание межправкомиссии в узком составе длилось более трех часов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166006/
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