Кубатбек Боронов поручил сформировать резерв медицинских кадров к осени

«Формирование резерва медицинских работников и их обучение — один из важнейших вопросов для системы здравоохранения», — заявил сегодня премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба.

Он подчеркнул необходимость проведения качественной и своевременной реализации решения Совета безопасности, одним из пунктов которого значится вопрос по подготовке резерва медицинских специалистов.

«На сегодня система здравоохранения в связи с резким увеличением числа больных коронавирусом в Бишкеке испытывает определенную нагрузку. Медицинские работники работают круглосуточно и на износ. Кроме того, в последние дни увеличилось число зараженных медицинских работников. Это повлияло на работу системы здравоохранения», — отметил глава правительства.

Поставлена задача в короткий срок подготовить медицинских работников из числа сотрудников медицинских образовательных учреждений и из числа обучающихся в интернатуре и ординатуре медицинских заведений.

«Наша система здравоохранения должна быть готова к возможному увеличению числа заболевших в осенне-зимний период. Крайне важно подготовить резерв медицинских кадров во всех областях», — заключил премьер.