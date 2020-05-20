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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Призывы членов движения «Чон казат» грабить олигархов подвергнуты экспертизе

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Ирина Карамушкина заявила о том, что правоохранительные органы никак не реагируют на призывы движения «Чон казат».

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По ее словам, члены движения призывают грабить награбленное у контрабандистов и тех, кто нажил свое имущество нечестным путем. Парламентарий поинтересовалась подпадают ли под статью Уголовного кодекса подобные высказывания.

Депутат Рада Туманбаева поддержала коллегу и спросила, имеет ли право кто-либо распространять информацию о том, каким имуществом владеет тот или иной человек.

Замминистра внутренних дел Алмаз Орозалиев проинформировал депутатский корпус о том, что уже назначены соответствующие экспертизы заявлений некоторых членов движения для дачи юридической оценки.

«Сейчас их высказывания в процессе проверки. К сожалению, сегодня информация о том, кому какое имущесто принадлежит, находится в открытом доступе», — добавил Алмаз Орозалиев.

Напомним, в движении «Чон казат» собралось несколько юристов и гражданских активистов, которые выступают с резкой критикой и призывами проверить законность нажитого имущества некоторых политиков и олигархов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153299/
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