Призывы членов движения «Чон казат» грабить олигархов подвергнуты экспертизе

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Ирина Карамушкина заявила о том, что правоохранительные органы никак не реагируют на призывы движения «Чон казат».
По ее словам, члены движения призывают грабить награбленное у контрабандистов и тех, кто нажил свое имущество нечестным путем. Парламентарий поинтересовалась подпадают ли под статью Уголовного кодекса подобные высказывания.
Депутат Рада Туманбаева поддержала коллегу и спросила, имеет ли право кто-либо распространять информацию о том, каким имуществом владеет тот или иной человек.
Замминистра внутренних дел Алмаз Орозалиев проинформировал депутатский корпус о том, что уже назначены соответствующие экспертизы заявлений некоторых членов движения для дачи юридической оценки.
«Сейчас их высказывания в процессе проверки. К сожалению, сегодня информация о том, кому какое имущесто принадлежит, находится в открытом доступе», — добавил Алмаз Орозалиев.
Напомним, в движении «Чон казат» собралось несколько юристов и гражданских активистов, которые выступают с резкой критикой и призывами проверить законность нажитого имущества некоторых политиков и олигархов.