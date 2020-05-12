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Власть

Мухаммедкалыя Абылгазиева обвинили в том, что он не дает работать чиновникам

Сегодня на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту депутат Алтынбек Сулайманов спросил у премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, кто мешает правительству реформировать экономику страны.

Глава кабмина ответил, что правительство работает в этом направлении, необходимо время.

Депутат заявил, что правительству уже поздно думать над этим вопросом, этим нужно было заниматься ранее.

«За три года вы ничего не сделали. Через три-четыре месяца вы уйдете, мы тоже. Кто даст вам время? Оно вышло», — сказал Алтынбек Сулайманов.

«Вы же вновь придете. Вот с созданным правительством и будете вместе делать», — парировал премьер.

Алтынбек Сулайманов заявил, что с 2010 года Мухаммедкалый Абылгазиев один из тех, кто усидел в своем кресле довольно долгий период.

Были моменты, когда все фракции, как за устукан, боролись за места в правительстве.

Алтынбек Сулайманов премьер-министру

«Вам оказывается большое доверие со стороны президента. С 2010 года мы поменяли девять составов кабмина. Но ведь с вами такого не было. Ни один лидер фракции вас не мучал и не лоббировал интересы своих людей, не просил вас трудоустроить их. От фракции «Бир Бол» вы освободили от занимаемых мест всех ребят. Остался только глава МЧС. Хорошо, вы их поменяли, мы не просили заменить их. Однако вы не ведете эффективную работу. Вас поддерживают депутаты, народ, президент. Что еще вам нужно? Да, вы стараетесь. Ваша проблема в том, что вы сами не работаете и министрам не даете возможности что-то делать», — сказал Алтынбек Сулайманов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152573/
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