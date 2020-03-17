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Власть

В парламенте просят правительство поддержать бизнес и дать отсрочку по кредитам

Правительство Кыргызстана должно оказать поддержку малому и среднему бизнесу. С таким предложением на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности выступил депутат Абдывахап Нурбаев.

Он поинтересовался мерами правительства по поддержке бизнеса.

«Другие страны освобождают бизнес от налогов, а вы что делаете? Какую поддержку оказываете в связи с ситуацией? В Российско-Кыргызском фонде развития есть деньги. Надо взять их и направить на поддержку МСБ. Кроме того, надо рассмотреть возможность отсрочки выплаты кредитов на три месяца», — предложил нардеп.

По словам министра экономики Санжара Муканбетова, правительство рассматривает вопрос и готово поддержать бизнес, который несет убытки из-за ситуации с коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/146727/
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