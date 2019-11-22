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Власть

Скандал с контрабандными схемами. Депутат обратился к генпрокурору

Депутат парламента Мирлан Жеенчороев официально обратился в Генпрокуратуру по факту расследования «Азаттыка», Kloop и OCCRP. Напомним, что убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам о том, как выводил из Кыргызстана миллионы долларов и кто из местных чиновников ему в этом помогал. Контрабандные схемы ведут к клану Райымбека Матраимова. 

Об этом на своей странице в Facebook написал юрист Искен Афиджанов. Он отметил, что нардеп официально обратился к генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову с требованием дать правовую оценку озвученным в расследовании фактам. 

Ранее Мирлан Жеенчороев заявлял 24.kg, что если премьер не примет никаких мер и никак не отреагирует, то он потребует отставки правительства.  
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