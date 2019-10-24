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Власть

Айсулуу Мамашова прокомментировала публикации о своих скрытых фирмах

Депутат парламента Айсулуу Мамашова прокомментировала 24.kg расследование журналистов.

По ее словам, в открытых источниках, на которые ссылаются СМИ, указано, что она является соучредителем и руководителем пяти фирм. Нардепу принадлежат аквапарк, компании по осуществлению воздушных перевозок и турагентство. Но DASNUR и аквапарк «Дасмия» закрыты, а ОсОО KIT-TRAVEL, ОсОО Aisu-Lu («Айсу-Лу») и Кыргызско-Российское совместное предприятие «Дасмия Авиэйшн» переданы в доверительное управление.

Однако выяснилось, и сама Айсулуу Мамашова призналась, что процесс закрытия фирм не завершен.

«Процесс их закрытия запущен, просто пока не получается это сделать так быстро, как хотелось бы, поскольку в составе учредителей граждане других стран. Я этими компаниями не управляю. Они не рабочие и прибыли не приносят», — сказала она.

По словам депутата, в базах данных Министерства юстиции и Налоговой службы фирмы есть, однако система этих ведомств не указывает, что предприятия закрыты.

«То есть не отражается их реальный статус, и получается, что я учредитель в пяти компаниях и скрываю их наличие. Но это не так. Более того, они прибыли не приносят, поскольку не действуют», — заметила Айсулуу Мамашова.

Нардеп готова представить документы, свидетельствующие об отсутствии у нее фирм.
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