19:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

В правительстве отрицают, что саботируют закон о добыче урана

Правительство Кыргызстана поддерживает законопроект о запрете геолого-поисковых работ, разработки урана и тория. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Напомним, ранее лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов упрекнул правительство под руководством Мухаммедкалыя Абылгазиева в саботаже. Он посчитал, что кабмин делает все, чтобы не принимать законопроект о запрете на добычу урана в стране.

Однако в правительстве отмечают, что не ведут каких-либо скрытых действий, препятствующих продвижению проекта закона. Постановлением от 24 июня 2019 года № 314 одобрено официальное заключение правительства к законопроекту депутатов.

«24 июня 2019 года на имя лидера парламентской фракции «Бир Бол», одного из инициаторов законопроекта Алтынбека Сулайманова направлено заключение правительства. В нем отмечено, что кабмин в целом поддерживает проект закона и предлагает при доработке проекта учесть ряд предложений редакционного характера», — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле в правительство внесен законопроект о запрете добычи и разработки урана и тория. В июне прошло первое чтение.
Ссылка:
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат считает, что правительство поспешило с запретом разработки урана
Бизнесмены считают, что запрет разработки урана в Кыргызстане поспешен
Профильный комитет поддержал законопроект о запрете добычи урана в Кыргызстане
Законопроект о запрете добычи урана в Кыргызстане внесли в Жогорку Кенеш
В Кыргызстане ввели запрет на разработку урана
Союз предпринимателей Кыргызстана: Мы устраиваем «кошмар» для инвесторов
Противники законопроекта о моратории на добычу урана покинули зал заседания
Калича Умуралиева: Должно наступить время, когда чиновники ответят за промахи
Орозбек Дуйшеев: От разработки урана больше вреда, чем пользы
В Кыргызстане два средних по запасам месторождения урана
Популярные новости
Жээнбеков vs&nbsp;Атамбаев. Чье президентское селфи круче Жээнбеков vs Атамбаев. Чье президентское селфи круче
Азиз Суракматов о&nbsp;коррупции и&nbsp;&laquo;гнилых&raquo; кадрах в&nbsp;мэрии Бишкека Азиз Суракматов о коррупции и «гнилых» кадрах в мэрии Бишкека
В&nbsp;Кыргызстане повысят пенсии. Премьер-министр подписал постановление В Кыргызстане повысят пенсии. Премьер-министр подписал постановление
Назначен заместитель министра образования и&nbsp;науки Кыргызстана Назначен заместитель министра образования и науки Кыргызстана
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; планирует открыть новый регулярный рейс Кувейт&nbsp;&mdash; Ош&nbsp;&mdash; Кувейт ОАО «МАМ» планирует открыть новый регулярный рейс Кувейт — Ош — Кувейт
Жители жилого массива &laquo;Маданият&raquo; получили доступ к&nbsp;природному газу Жители жилого массива «Маданият» получили доступ к природному газу
Тарифное предложение MegaHome стало еще лучше Тарифное предложение MegaHome стало еще лучше
ОАО &laquo;МАМ&raquo; передало более 500 книг школе-интернату для незрячих детей ОАО «МАМ» передало более 500 книг школе-интернату для незрячих детей