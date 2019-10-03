В правительстве отрицают, что саботируют закон о добыче урана

Правительство Кыргызстана поддерживает законопроект о запрете геолого-поисковых работ, разработки урана и тория. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Напомним, ранее лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов упрекнул правительство под руководством Мухаммедкалыя Абылгазиева в саботаже. Он посчитал, что кабмин делает все, чтобы не принимать законопроект о запрете на добычу урана в стране.

Однако в правительстве отмечают, что не ведут каких-либо скрытых действий, препятствующих продвижению проекта закона. Постановлением от 24 июня 2019 года № 314 одобрено официальное заключение правительства к законопроекту депутатов.

«24 июня 2019 года на имя лидера парламентской фракции «Бир Бол», одного из инициаторов законопроекта Алтынбека Сулайманова направлено заключение правительства. В нем отмечено, что кабмин в целом поддерживает проект закона и предлагает при доработке проекта учесть ряд предложений редакционного характера», — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле в правительство внесен законопроект о запрете добычи и разработки урана и тория. В июне прошло первое чтение.