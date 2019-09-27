15:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

В Instagram-аккаунте президента комментарии отключены по техническим причинам

В отделе информационной политики аппарата президента 24.kg пояснили, почему в Instagram-аккаунте главы государства отключены комментарии.

По его данным, аккаунт в Instagram и официальная страница в Facebook недавно прошли верификацию подтверждения личности. «Допускаем, что, возможно, проблемы с комментированием произошли вследствие технических неполадок. Надеемся, что с получением верификации технические проблемы будут решены и все функции заработают в прежнем режиме», — отметили в отделе информационной политики.

Напомним, что ранее под снимками главы государства можно было оставлять комментарии, граждане писали о проблемах в своих городах и селах, а также в целом в стране. Однако две недели назад эту функцию закрыли. 
Ссылка:
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков считает необходимым укреплять доверие населения к судам
Открытый диалог. В Instagram-аккаунте Сооронбая Жээнбекова отключили комментарии
НИК-2019. В Таласе состоялась церемония закрытия игр кочевников
«Центр-2019». Владимир Путин разломил хлеб и отдал Сооронбаю Жээнбекову
Как проходит встреча президентов Кыргызстана и России. Фоторепортаж
«Центр-2019». Владимир Путин отметил важность участия военных Кыргызстана
«Центр-2019». Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Владимира Путина за приглашение
Сооронбай Жээнбеков вылетел в Оренбург: будет наблюдать за учениями военных
Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин встретятся в Оренбургской области
Чиновники рассказали Сооронбаю Жээнбекову, как проводят воду в регионы страны
Популярные новости
Спикер парламента Кыргызстана читает на&nbsp;уровне ученика 4-го класса Спикер парламента Кыргызстана читает на уровне ученика 4-го класса
Позорит страну! Реакция соцсетей на&nbsp;выступление спикера ЖК&nbsp;Дастана Джумабекова Позорит страну! Реакция соцсетей на выступление спикера ЖК Дастана Джумабекова
Бакыт Торобаев: Пусть Ширин Айтматова сначала посмотрит на&nbsp;музей своего отца Бакыт Торобаев: Пусть Ширин Айтматова сначала посмотрит на музей своего отца
Милиция выглядит нелицеприятно. Депутаты возмущены действиями главы МВД Милиция выглядит нелицеприятно. Депутаты возмущены действиями главы МВД
Бизнес
Реальная бизнес-модель на&nbsp;рынке строительных материалов Кыргызстана Реальная бизнес-модель на рынке строительных материалов Кыргызстана
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
ШороGame. Компания &laquo;Шоро&raquo; запустила уникальную игру с&nbsp;дополненной реальностью ШороGame. Компания «Шоро» запустила уникальную игру с дополненной реальностью
КИТ-2019. Реализованные государственные услуги в&nbsp;MegaPay КИТ-2019. Реализованные государственные услуги в MegaPay