В Instagram-аккаунте президента комментарии отключены по техническим причинам

В отделе информационной политики аппарата президента 24.kg пояснили, почему в Instagram-аккаунте главы государства отключены комментарии.

По его данным, аккаунт в Instagram и официальная страница в Facebook недавно прошли верификацию подтверждения личности. «Допускаем, что, возможно, проблемы с комментированием произошли вследствие технических неполадок. Надеемся, что с получением верификации технические проблемы будут решены и все функции заработают в прежнем режиме», — отметили в отделе информационной политики.

Напомним, что ранее под снимками главы государства можно было оставлять комментарии, граждане писали о проблемах в своих городах и селах, а также в целом в стране. Однако две недели назад эту функцию закрыли.