Открытый диалог. В Instagram-аккаунте Сооронбая Жээнбекова отключили комментарии

На официальной странице президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Instagram теперь нельзя комментировать фотографии. Под публикациями оставлять свое мнение отныне не могут даже подписавшиеся на аккаунт пользователи.

Символично, что накануне на странице опубликована фотография с поездки главы государства по Иссык-Кульской области с подписью: «Открытый диалог способствует укреплению доверия народа к власти».

Отметим, что ранее под снимками президента можно было оставлять комментарии, граждане писали о проблемах в своих городах и селах, а также в целом в стране. Однако две недели назад эту функцию закрыли.