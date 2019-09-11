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Власть

В парламенте Кыргызстана появился новый депутат

В парламенте Кыргызстана появился новый депутат. Сегодня принес присягу Бектен Сыдыгалиев.

Он пришел в Жогорку Кенеш по списку партии «Кыргызстан» вместо добровольно сдавшего мандат Насыра Мусаева. Бектен Сыдыгалиев ранее возглавлял АКС ГКНБ. 

Как сообщало 24.kg, Бектен Сыдыгалиев проходил по делу о незаконной миграции. Отмечается, что оно имеет гриф «совершенно секретно», поэтому подробности не разглашаются. Уголовное дело возвращено для восполнения пробелов следствия. Уточняется, что не найдено достаточных доказательств причастности экс-главы АКС.  
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