В парламенте Кыргызстана появился новый депутат. Сегодня принес присягу Бектен Сыдыгалиев.

Он пришел в Жогорку Кенеш по списку партии «Кыргызстан» вместо добровольно сдавшего мандат Насыра Мусаева. Бектен Сыдыгалиев ранее возглавлял АКС ГКНБ.

Как сообщало 24.kg, Бектен Сыдыгалиев проходил по делу о незаконной миграции. Отмечается, что оно имеет гриф «совершенно секретно», поэтому подробности не разглашаются. Уголовное дело возвращено для восполнения пробелов следствия. Уточняется, что не найдено достаточных доказательств причастности экс-главы АКС.