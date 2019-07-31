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Власть

Президент уверен, что бренд «Сделано в Кыргызстане» выдержит конкуренцию

«Бренд «Сделано в Кыргызстане» выдержит конкуренцию на внешнем рынке», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков во время встречи с жителями Панфиловского района Чуйской области.

Он подчеркнул, что для активизиции экспорта экологически чистой, органической продукции в Китай утвержден план мероприятий. Ведутся работы. Кроме того, правительство приняло программу по развитию экспорта на 2019-2022 годы. Согласно ей, предусмотрены некоторые меры по увеличению объема экспорта переработанной сельхозпродукции в КНР, обеспечению роста переработанной продукции.

«Мы устоим перед глобальной конкуренцией благодаря экологически чистой продукции без химикатов. В республике цены на сельхозпродукцию сравнительно ниже, чем в соседних странах. Эти факторы в будущем усилят бренд экопродукции, произведенной в КР. Членство в ЕАЭС и статус ВСП+ также предоставляют возможность экологически чистой кыргызской продукции выйти на большой рынок», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Напомним, что глава государства продолжает свои поездки по регионам. Сегодня он решил посетить Чуйскую область. В рамках этой поездки и состоялась встреча с жителями Панфиловского района.
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