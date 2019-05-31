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Власть

Скандал с «КТ Мобайл». Премьер-министр готов ответить на все вопросы депутатов

«Я готов открыто ответить на все вопросы. Вы правильно сделали, что оставили заседание открытым», — заявил сегодня премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, состояние компании MegaCom в ближайшие три года будет сложным. Поэтому государству важно создать национального оператора связи. При этом глава кабмина отметил, что есть некоторые вопросы, на которые он не готов ответить в открытом режиме. Однако может ответить депутатам без участия прессы.

«У меня нет секретов. Я открыто расскажу обо всем, почему так получилось и как», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

В Жогорку Кенеше после обнародования скандальных фактов с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». На первом заседании генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов заявил об угрозах со стороны Иманкадыра Рысалиева.

Глава секретариата «Открытого правительства» Иманкадыр Рысалиев сказал 24.kg, что заявления Акылбека Жамангулова  чушь и поклеп. В правительстве все обвинения в адрес премьера назвали попытками неких оппонентов дискредитировать его. После шумихи глава кабмина выступил за то, чтобы его свояк Иманкадыр Рысалиев покинул пост главы секретариата «Открытого правительства». Только после этого родственник премьер-министра подал в отставку.
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