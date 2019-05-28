Бишкекзеленхоз похвалили за покупку крупномерных саженцев

«Купить крупномерные растения за 9 тысяч сомов было правильным решением, хотя и спорным», — заявил депутат БГК Куванычбек Конгантиев на очередной сессии БГК.

Депутаты заслушивают отчет директора муниципального предприятия Эльнуры Жолдошевой. Некоторые народные избранники раскритиковали работу Бишкекзеленхоза и предложили отчет признать неудовлетворительным.

Куванычбек Конгантиев заступился за директора предприятия, отметив, что критика в ее адрес неуместна.

«Я считаю, что руководителю, который на посту четыре месяца, рано предъявлять претензии. Вообще, для предприятия итоговым должен быть осенне-зимний период. Но руководитель, который не боится брать на себя ответственность, — это для мэрии похвально», — сказал он.

Куванычбек Конгантиев напомнил, что покупка крупномерных саженцев вызвала много споров в обществе, но Эльнура Жолдошева, бывшая тогда главным агрономом предприятия, приняла это решение.

«Несмотря на критику, вы все равно на это решились. Хочу вас похвалить», — сказал он.