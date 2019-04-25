Кыргызстан находится в числе стран, которые не смогут выплатить госдолг. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Каныбек Иманалиев.

По его словам, Кыргызстану придется ежегодно выплачивать по $400 миллионов.

«Мы находимся в числе тех государств, кто не сможет рассчитаться с долгами. Мы зависим от импортных товаров и переводов мигрантов. Как экономика будет развиваться, когда мигранты перестанут переводить деньги? Уровень бедности в стране по-прежнему высокий. 1,6 миллиона граждан питаются на $2. Это очень стыдно. У них нет стартового капитала для развития. Такими темпами через 5-10 лет мы будем зависеть от соседей», — сказал Каныбек Иманалиев.

Он отметил, что нынешний кабинет министров смог реализовать только два проекта — «Безопасный город» и «Открытое небо».

«Номинальный рост экономики был. Но население не почувствовало на себе никаких изменений», — пояснил Каныбек Иманалиев.