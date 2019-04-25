14:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Кыргызстан находится в числе стран, которые не смогут выплатить госдолг

Кыргызстан находится в числе стран, которые не смогут выплатить госдолг. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Каныбек Иманалиев.

По его словам, Кыргызстану придется ежегодно выплачивать по $400 миллионов.

«Мы находимся в числе тех государств, кто не сможет рассчитаться с долгами. Мы зависим от импортных товаров и переводов мигрантов. Как экономика будет развиваться, когда мигранты перестанут переводить деньги? Уровень бедности в стране по-прежнему высокий. 1,6 миллиона граждан питаются на $2. Это очень стыдно. У них нет стартового капитала для развития. Такими темпами через 5-10 лет мы будем зависеть от соседей», — сказал Каныбек Иманалиев.

Он отметил, что нынешний кабинет министров смог реализовать только два проекта — «Безопасный город» и «Открытое небо».

«Номинальный рост экономики был. Но население не почувствовало на себе никаких изменений», — пояснил Каныбек Иманалиев.
Ссылка:
просмотров: 328
Версия для печати
Материалы по теме
В структуре правительства Кыргызстана должно остаться семь министерств
Отчет правительства в Жогорку Кенеше. Когда премьер далек от реальности
У премьер-министра не было времени изучить решение Совбеза по экологии
В Жогорку Кенеше спорят, как продолжать заседание с отчетом правительства
У Кыргызстана нет обязательств продать «Кыргызнефтегаз» российскому «Газпрому»
Достижения правительства. Премьер-министр рассказал, сколько чиновников уволил
Зависимость от Кумтора — большая ошибка прошлых правительств Кыргызстана
Население Кыргызстана не верит правительству, но премьер-министр не отчаивается
Коалиция большинства признала отчет правительства удовлетворительным
Отчет правительства. Депутаты ушли на намаз, а чиновников не выпустили
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков прокомментировал скандал с&nbsp;бланками Е-загранпаспортов Сооронбай Жээнбеков прокомментировал скандал с бланками Е-загранпаспортов
Бланки для Е-загранпаспортов. Под кого готовили тендер, рассказал глава ГКНБ Бланки для Е-загранпаспортов. Под кого готовили тендер, рассказал глава ГКНБ
Добыча урана на&nbsp;Иссык-Куле. Премьер поручил приостановить работу Добыча урана на Иссык-Куле. Премьер поручил приостановить работу
Новый транспорт для Бишкека. Сооронбай Жээнбеков проехался в&nbsp;китайском автобусе Новый транспорт для Бишкека. Сооронбай Жээнбеков проехался в китайском автобусе
Бизнес
&laquo;Биринчи МФК&raquo; открыла филиал в&nbsp;Бишкеке «Биринчи МФК» открыла филиал в Бишкеке
За&nbsp;пять лет ОАО &laquo;МАМ&raquo; выплатило дивидендов более 2&nbsp;миллиардов сомов За пять лет ОАО «МАМ» выплатило дивидендов более 2 миллиардов сомов
Акционеры избрали новый состав совета директоров ОАО &laquo;МАМ&raquo; Акционеры избрали новый состав совета директоров ОАО «МАМ»
Обеспечение авиационной безопасности&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;приоритетных задач ОАО &laquo;МАМ&raquo; Обеспечение авиационной безопасности — одна из приоритетных задач ОАО «МАМ»