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Власть

В Жогорку Кенеше не могут понять, почему Хашим Зайналиев продолжает работать

Депутат Жогорку Кенеша Айсулу Мамашова на заседании парламента поинтересовалась у министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева, на основании чего Хашим Зайналиев занимается медицинской деятельностью.

«Он утверждает, что у него есть лицензия», — сказала нардеп.

Однако министр ответил, что у Хашима Зайналиева нет лицензии. «Он не обращался за ней. Мы написали заключение, что он занимается «незаконным врачеванием». Мы все материалы передали МВД. Его деятельность незаконна. Разрешения нет», — отметил Космосбек Чолпонбаев.

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Депутат заметила, что суд отпустил лекаря и он, несмотря на отсутствие лицензии, продолжает заниматься лечением. «Но если у него нет разрешения, он же не имеет права быть врачом. Верно?» — уточнила Айсулу Мамашова.

Космосбек Чолпонбаев ответил, что это компетенция правоохранительных органов. Однако юристы ведомства работают над тем, чтобы он не мог заниматься лечением. «Мы передали все материалы. Но суд отпустил его», — повторил он.

Напомним, что в ноябре в детское онкологическое отделение Национального центра онкологии и гематологии в тяжелом состоянии поступила девочка. Выяснилось, что родители вместо традиционного лечения в больнице водили ее к знахарю, вследствие чего произошли осложнения.

Жалобы на знахаря Хашима Зайналиева поступают с 2016 года. Он принимал граждан в частном доме без соответствующих условий. Зафиксированы факты смерти его пациентов. Милиция прекратила возбужденное в отношении него дело, так как не было заявления потерпевшей стороны.
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