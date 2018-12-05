В Кыргызстане по ранним бракам лидирует Сузакский район

В Кыргызстане Сузакский район лидирует по числу ранних браков. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Ирина Карамушкина.

Она обвинила Министерство здравоохранения в бездействии. «Сузакский район лидирует по ранним бракам. Девочек выдают замуж в 15-17 лет. Почему Минздрав не реагирует?» — спросила Ирина Карамушкина.

По данным Минздрава, в последнее время зафиксировано три случая родов несовершеннолетних.

Представители ведомства пояснили, что медики совместно с учителями выезжали на место и проводили проверку.

«Должны вести работу и родители. Нужно подключить представителей религиозных организаций», — отметили чиновники.

По неофициальным данным, 20-22 процента несовершеннолетних рожают вне брака. Официальной статистики нет.