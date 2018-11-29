Чиновник плохо слушает. Полпреда правительства в ЖК раскритиковал депутат

«Мы тут к Аширбеку Мойдуновичу обращаемся, но он уже, кажется, плохо слышит», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Камчыбек Жолдошбаев.

Парламентарий сравнил представителя правительства в парламенте Аширбека Темирбаева с Анастасом Микояном, который входил в состав высшего руководства СССР почти 40 лет.

«Аширбек Мойдунович у нас работает со времен Медеткана Шеримкулова до настоящего времени. Я ему столько вопросов задавал, а ответа нет. Может, вам уже пора двигаться в другом направлении? А то рассказываете нам, как хорошо работает премьер только по тому, что видите по телевизору. Но там не все показывают. И нашу информацию стоило бы проверять. А вдруг мы неправду говорим? Был такой Микоян, который работал от Ленина до Брежнева. Не будьте таким, как он. Будьте как член нашего правительства. Иначе уступите место молодым», — высказался Камчыбек Жолдошбаев.

Аширбек Темирбаев в долгу не остался.

«Спасибо, я учту ваши замечания. Мы с вами одного возраста, давно вместе работаем. А свое ухо я вылечу», — парировал представитель правительства в ЖК.