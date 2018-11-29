13:06
USD 69.85
EUR 78.82
RUB 1.04
Власть

Чиновник плохо слушает. Полпреда правительства в ЖК раскритиковал депутат

«Мы тут к Аширбеку Мойдуновичу обращаемся, но он уже, кажется, плохо слышит», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Камчыбек Жолдошбаев.

Парламентарий сравнил представителя правительства в парламенте Аширбека Темирбаева с Анастасом Микояном, который входил в состав высшего руководства СССР почти 40 лет.

«Аширбек Мойдунович у нас работает со времен Медеткана Шеримкулова до настоящего времени. Я ему столько вопросов задавал, а ответа нет. Может, вам уже пора двигаться в другом направлении? А то рассказываете нам, как хорошо работает премьер только по тому, что видите по телевизору. Но там не все показывают. И нашу информацию стоило бы проверять. А вдруг мы неправду говорим? Был такой Микоян, который работал от Ленина до Брежнева. Не будьте таким, как он. Будьте как член нашего правительства. Иначе уступите место молодым», — высказался Камчыбек Жолдошбаев.

Аширбек Темирбаев в долгу не остался.

«Спасибо, я учту ваши замечания. Мы с вами одного возраста, давно вместе работаем. А свое ухо я вылечу», — парировал представитель правительства в ЖК.
Ссылка:
просмотров: 598
Версия для печати
Материалы по теме
Чиновникам правительства Кыргызстана предложили заняться отстрелом волков
В декларации у стыдливого депутата Камчыбека Жолдошбаева нет особняка
Декларацию самого стыдливого депутата Камчыбека Жолдошбаева проверят 1 июля
Давайте без народа. Депутат перечислит миллион сомов на погашение госдолга
Дом депутата Камчыбека Жолдошбаева заинтересовал фискалов. Проверят декларацию
Как живет самый «стыдливый» депутат Камчыбек Жолдошбаев, узнали журналисты
Кызыл бет, кызыл мурун. Депутат Камчыбек Жолдошбаев дагы нараазы
Нос красный, лицо красное. Депутат Камчыбек Жолдошбаев опять недоволен
Депутат Камчыбек Жолдошбаев предложил сжечь поджигателей Ошского рынка
Спикер ЖК увидел детей и дал им 5 тысяч сомов на конфеты. Стыдливый добавил $100
Популярные новости
Лишить неприкосновенности Алмазбека Атамбаева. Согласны? Лишить неприкосновенности Алмазбека Атамбаева. Согласны?
Мэр города&nbsp;Ош является гражданином России Мэр города Ош является гражданином России
Миллионы Алмазбека Атамбаева. На&nbsp;чем заработал состояние экс-президент Миллионы Алмазбека Атамбаева. На чем заработал состояние экс-президент
Экс-пиарщик СДПК признался, что получил $170 тысяч за&nbsp;работу в&nbsp;штабе Жээнбекова Экс-пиарщик СДПК признался, что получил $170 тысяч за работу в штабе Жээнбекова
Бизнес
В&nbsp;продажу поступили новогодние подарочные сертификаты в&nbsp;O!Store В продажу поступили новогодние подарочные сертификаты в O!Store
Выиграйте 101&nbsp;000 сомов и&nbsp;другие призы по&nbsp;акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Выиграйте 101 000 сомов и другие призы по акции «Плати картой» от «Бакай Банка»
Партнеры БТА Банка&nbsp;&mdash; Sulpak и&nbsp;BEKO Партнеры БТА Банка — Sulpak и BEKO
Оплачивайте более 300 услуг в&nbsp;терминалах MegaCom Оплачивайте более 300 услуг в терминалах MegaCom