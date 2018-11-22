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Власть

Новая дача Алмазбека Атамбаева. Документов на строительство объекта нет

«Бишкекглавархитектура» не выдавала документы на строительство дачи для экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом на заседании сообщила депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко.

К ней обратились представители общественного фонда «Наше право». По их данным, «Бишкекглавархитектура» не выдавала документы.

«Бишкекглавархитектура» не выдавала разрешительные документы на строительство дачи для Алмазбека Атамбаева. Госстрой не проводил определенную экспертизу», — сказала Наталья Никитенко.

Она попросила представить ей порядок оформления документов для стратегических объектов.

Напомним, на территории государственной резиденции «Ала-Арча» для экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева построили дачу стоимостью 89,3 миллиона сомов. Из них 77,8 миллиона сомов выделил сам бывший глава государства. В Управлении делами президента ранее отмечали, что, согласно Закону «О гарантиях деятельности президента», Алмазбек Атамбаев имеет право на бытовое обеспечение. Экс-президенту в пожизненное пользование предоставляется одна из государственных дач, находящихся на территории государственной резиденции «Ала-Арча». Поэтому и принято решение о строительстве нового здания, так как свободных госдач на территории госрезиденции не имелось.

Государственная дача № 17 построена за счет внебюджетных средств, из республиканского бюджета средств не выделялось. Фактическая стоимость объекта со всеми внешними и внутренними инженерными коммуникациями, благоустройством и гаражом на две машины составила 89,3 миллиона сомов.
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