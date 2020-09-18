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О народной законодательной инициативе по защите ледников

Пока наши богатства не растаяли окончательно: о народной законодательной инициативе по защите ледников

Защита ледников — проблема давняя, но так и не получившая окончательного решения.

Между тем время идет, ледники тают, с каждой каплей истощая уникальное природное богатство.

Что предлагается в народной законодательной инициативе? Почему она может оказаться наиболее эффективной?

В пресс-конференции принимают участие:

Назикбек Кыдырмышев,
Калия Молдогазиева,
Гамал Сооронкулов — члены инициативной группы «Барсбек»,
Кабылжан Мамажанов — юрист.
Ссылка: https://24.kg/video/165599/
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