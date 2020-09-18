Пока наши богатства не растаяли окончательно: о народной законодательной инициативе по защите ледников

Защита ледников — проблема давняя, но так и не получившая окончательного решения.

Между тем время идет, ледники тают, с каждой каплей истощая уникальное природное богатство.

Что предлагается в народной законодательной инициативе? Почему она может оказаться наиболее эффективной?

В пресс-конференции принимают участие:

Назикбек Кыдырмышев,

Калия Молдогазиева,

Гамал Сооронкулов — члены инициативной группы «Барсбек»,

Кабылжан Мамажанов — юрист.