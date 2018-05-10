Новый смартфон OnePlus 6 засветился на видео

Смартфон OnePlus 6 планируют анонсировать в Лондоне 16 мая. А пока в Интернет попал видеорендер, который позволяет рассмотреть устройство со всех сторон, сообщил портал mail.ru.

Двойная основная вертикальная камера получила светодиодную вспышку, рядом датчик отпечатка пальцев. Ниже — логотип OnePlus. Спереди видны «козырек» и экран, занимающий почти всю лицевую панель.

Согласно утечкам, OnePlus 6 оснастят 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем и соотношением сторон 19 : 9. Компания подтвердила, что у пользователей будет возможность скрывать «козырек» по желанию. Смартфон получит чип Qualcomm Snapdragon 845.

Ожидается, что флагман будет доступен в вариантах 6 + 128 ГБ и 8 + 256 ГБ оперативной и встроенной памяти. Его основная камера получит сенсоры 20 + 16 мегапикселей, а передняя — 16.

Смартфон будет питаться от батареи 3300 мАч с поддержкой фирменной технологии быстрой зарядки — Dash Charge 2.0.