3D-посты теперь смогут делать пользователи Facebook

Социальная сеть Facebook начала поддерживать формат glTF 2.0, что позволит пользователям публиковать 3D-объекты в своей новостной ленте. Об этом сообщается на официальном сайте разработчиков компании.

«Мы недавно внедрили 3D-посты, которые позволят людям видеть цифровой объект со всех сторон и взаимодействовать с ним в ленте новостей Facebook. Он немедленно откликается на пролистывание и касание и позволяет контенту «выскакивать» из экрана», — сообщается на сайте.

Пользователи могут крутить изображение, удерживая его левой кнопкой мыши или пальцами. 3D-посты поддерживают отображение текстур, настроек освещения и рендер объекта.

В сообществе Facebook уже появились изображения попугая из конструктора LEGO, динозавра из фильма «Мир юрского периода», виртуальная гостиная магазина Wayfair и другие.

Facebook взаимодействует с первыми партнерами из других компаний для внедрения 3D-объектов. В частности, теперь пользователи могут делиться своими «3D-воспоминаниями», сделанными телефоном Xperia XZ1 через приложение компании Sony «3D Creator», сообщается на сайте. Также сообщается, что 3D-редактор Modo уже добавил возможность делать готовые для публикации в Facebook модели.

Также в Facebook можно будет загружать изображения с платформы Oculus Medium, благодаря которой пользователи могут создавать свои цифровые скульптуры при помощи специальных контролеров и шлема для виртуальной реальности. В скором времени пользователи смогут делиться изображениям с площадки трехмерных изображений Poly компании Google, говорится в сообщении компании.