В Японии изобрели гаджет, чувствующий неприятные запахи человека

На японской краудфандинговой платформе Makuake профинансировали разработку устройства, которое улавливает неприятные запахи, исходящие от тела его владельца. Об этом сообщили российские СМИ.

Миниатюрный прибор Kukun Body, напоминающий диктофон, «сканирует» четыре области, которые могут издавать зловоние: подмышки, ступни, за ухом и возле головы.

Средства на запуск устройства собрал японский производитель камер Konica Minolta. Аппарат чувствует три типа отдушек: пота, жира и так называемого старческого запаха. Результаты выводятся в мобильном приложении. В Японии продавать Kunkun Body будут примерно за $265. Релиз намечен на конец года. Планов по выводу продукта за пределы страны у разработчиков нет.