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Техноблог

Корпорация Tesla представила обновленную версию автомобиля Model Y

Корпорация Tesla представила обновленную версию автомобиля Model Y. Об этом сообщается на китайском сайте компании.

Tesla
Фото Tesla . Корпорация Tesla представила обновленную версию автомобиля Model Y

Модель получила обновленный кузов. Инженеры заменили классические фары светодиодной полосой и добавили спойлер в задней части авто. Отличительной особенностью Model Y стал увеличенный запас хода — до 719 километров. Ранняя версия электрокара могла проехать максимум 688 километров на одном заряде батареи.

Машина имеет 20-дюймовые колеса и может разогнаться до 100 километров в час за 4,3 секунды. В передней части кузова анонсированного электрокара разместили дополнительную камеру — для работы автопилота и ассистента парковки.

В салоне Model Y сохранилось обычное рулевое колесо, хотя некоторые новые модели Tesla, например, Cybertruck, получили штурвал. Также автомобиль не имеет кнопок указателей поворота: вместо них расположили классический подрулевой переключатель. Также в Tesla рассказали, что машина имеет новые эргономичные кресла для водителя и пассажиров, более прочные стекла и дополнительный экран для заднего ряда.

Стоимость стартовой модели составит 263,5 тысячи юаней.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/316466/
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