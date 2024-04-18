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Техноблог

Блокировка TikTok. А вы за или против? Опрос 24.kg

Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития Кыргызстана направила интернет-провайдерам страны письмо с просьбой ограничить доступ к социальной сети TikTok.

Ранее ведомство получило письмо из ГКНБ. В нем говорится, что в кыргызстанском сегменте TikTok «отсутствует системный и принципиальный подход к цензуре контента», в частности в детском информационном пространстве.

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Чиновники ссылаются на Закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, духовному, нравственному развитию».

Данное решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Кто-то поддержал блокировку, считая, что социальная сеть плохо влияет не только на подрастающее поколение. Другие говорят о том, что из-за этого пострадает малый и средний бизнес, который продвигает свои услуги и товары через TikTok. Третьи полагают, что блокировка — самый простой путь, который совершенно не решает проблему негативного влияния интернета на тех же детей.

Редакция 24.kg уже выяснила мнение жителей Бишкека о том, как они относятся к предложению о запрете в Кыргызстане социальной сети TikTok.

Теперь мы предлагаем высказать свое мнение об этом и читателям сайта 24.kg.

Вы за или против блокировки TikTok?

Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/291879/
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