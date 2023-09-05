Mercedes-Benz представил вседорожный универсал E-Class

Универсал Mercedes-Benz E-Class получил вседорожную версию под названием All-Terrain. Конкурентами новинки станут Audi A6 All-Road и Volvo V90 Cross Country.

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От обычного универсала «внедорожный» E-Class отличается новой решеткой радиатора, дополнительной защитой днища, иными бамперами, специальными накладками на пороги и колесными арками, а также колесными дисками диаметром от 18 до 20 дюймов. Клиренс автомобиля вырос на 46 миллиметров. Также универсал оборудовали системой полного привода и пневматической подвеской.

Версия E220d получила двухлитровый дизельный мотор мощностью 197 лошадиных сил и 440 Ньютон-метров крутящего момента. В паре с агрегатом работает 48-вольтовый стартер-генератор, который добавляет 23 лошадиные силы. Максимальная скорость — 220 километров в час.

Гибридную модификацию E 300 de оборудовали такими же дизельным двигателем и электромотором. Суммарная мощность такой модификации составляет 313 лошадиных сил и 700 Ньютон-метров крутящего момента. На одной электротяге такая машина сможет проезжать до 100 километров. Максимальная скорость — 215 километров в час.

Модификацию E450 оборудовали трехлитровым бензиновым двигателем с шестью цилиндрами и стартером-генератором. Мощность такого универсала составляет 381 лошадиную силу и 500 Ньютон-метров. Разгон до сотни занимает у автомобиля 4,6 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.

Универсал E-Class нового поколения W214 дополнил семейство седана, показанного весной 2023-го. Длина универсала выросла на 28 миллиметров, а колесная база увеличилась на 22 миллиметра, до 2 тысяч 961 миллиметра. Все это отразилось на пространстве для задних пассажиров. Объем багажника при этом увеличился до 615 литров в пятиместной конфигурации и до 1 тысячи 831 литра со сложенными задними сиденьями.

Продажи автомобиля в Европе и США начнутся в начале следующего года. Цены на машину будут названы позднее.