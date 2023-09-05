05:14
USD 89.51
EUR 97.41
RUB 0.98
Техноблог

Mercedes-Benz представил вседорожный универсал E-Class

Универсал Mercedes-Benz E-Class получил вседорожную версию под названием All-Terrain. Конкурентами новинки станут Audi A6 All-Road и Volvo V90 Cross Country.

Mercedes-Benz
Фото Mercedes-Benz

От обычного универсала «внедорожный» E-Class отличается новой решеткой радиатора, дополнительной защитой днища, иными бамперами, специальными накладками на пороги и колесными арками, а также колесными дисками диаметром от 18 до 20 дюймов. Клиренс автомобиля вырос на 46 миллиметров. Также универсал оборудовали системой полного привода и пневматической подвеской.

Версия E220d получила двухлитровый дизельный мотор мощностью 197 лошадиных сил и 440 Ньютон-метров крутящего момента. В паре с агрегатом работает 48-вольтовый стартер-генератор, который добавляет 23 лошадиные силы. Максимальная скорость — 220 километров в час.

Гибридную модификацию E 300 de оборудовали такими же дизельным двигателем и электромотором. Суммарная мощность такой модификации составляет 313 лошадиных сил и 700 Ньютон-метров крутящего момента. На одной электротяге такая машина сможет проезжать до 100 километров. Максимальная скорость — 215 километров в час.

Модификацию E450 оборудовали трехлитровым бензиновым двигателем с шестью цилиндрами и стартером-генератором. Мощность такого универсала составляет 381 лошадиную силу и 500 Ньютон-метров. Разгон до сотни занимает у автомобиля 4,6 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.

Универсал E-Class нового поколения W214 дополнил семейство седана, показанного весной 2023-го. Длина универсала выросла на 28 миллиметров, а колесная база увеличилась на 22 миллиметра, до 2 тысяч 961 миллиметра. Все это отразилось на пространстве для задних пассажиров. Объем багажника при этом увеличился до 615 литров в пятиместной конфигурации и до 1 тысячи 831 литра со сложенными задними сиденьями.

Продажи автомобиля в Европе и США начнутся в начале следующего года. Цены на машину будут названы позднее. 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/274203/
просмотров: 6114
Версия для печати
Материалы по теме
В Android появится возможность отправлять SMS через спутник
Новый смартфон Xiaomi получит большой запас памяти и спутниковую связь
Samsung сократила сроки поддержки своих смартфонов
Ученые создали способ точно определять местоположение человека по смартфону
Компания Samsung представила смартфон-браслет
YouTube Music разрешил пользователям скачивать песни на компьютер
Lenovo показала ноутбук с прозрачным экраном и лазерной клавиатурой
В WhatsApp появились новые функции форматирования текста
Сервис NotesGPT теперь позволит вести голосовые заметки и переводить их в текст
Корпорацию Samsung назвали главным производителем телевизоров в мире
Популярные новости
Палата представителей США поддержала законопроект о&nbsp;запрете TikTok Палата представителей США поддержала законопроект о запрете TikTok
В&nbsp;Android появится возможность отправлять SMS через спутник В Android появится возможность отправлять SMS через спутник
Искусственный интеллект научился выявлять пороки сердца у&nbsp;новорожденных Искусственный интеллект научился выявлять пороки сердца у новорожденных
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
18 марта, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
17 марта, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 марта: днем потеплеет
19:00
Афиша Бишкека на неделю: балет для детей, спектакли и выставки
18:30
18 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:18
Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 10,76 километра государственной границы
16:30
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения