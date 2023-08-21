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Техноблог

Xiaomi полностью отказалась от поддержки трех популярных смартфонов

Xiaomi полностью отказалась от поддержки трех популярных смартфонов. Компания внесла три популярных смартфона брендов Redmi и Poco в список End of Life (EoL).

Эти устройства больше не будут получать какие-либо обновления и ремонтироваться в официальных сервисных центрах компании, сообщает портал XiaomiUI.

Среди смартфонов, пополнивших список EoL, значатся бюджетные Redmi 9, Redmi Note 9 и Poco M2. Теперь эти гаджеты не будут получать патчи безопасности, обновления Android и фирменной оболочки MIUI. Кроме того, в случае поломки смартфоны нельзя будет отремонтировать в официальных сервисных центрах Xiaomi.

При этом в середине августа компания убрала старшую модель линейки Redmi Note 9 Pro из списка End of Support. Это означает, что смартфон с приставкой Pro сможет получать обновления.

Несмотря на то, что все перечисленные смартфоны выходили в 2020 году, они все еще остаются популярными в своем сегменте, и миллионы пользователей продолжают пользоваться ими. Так, всего за 10 месяцев продаж бюджетные смартфоны Redmi Note 9 разошлись тиражом в 20 миллионов устройств.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/272975/
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