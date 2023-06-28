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Техноблог

Компания Google решила обновить дизайн логотипа Android

Google представит обновленный дизайн логотипа Android. Компания заявила, что изменит написание названия Android и дизайн маскота операционной системы. Нововведения вступят в силу с выходом следующей версии мобильной ОС, сообщает портал 9to5google.

Отмечается, что с выходом Android 14 написание названия операционной системы будет начинаться не со строчной буквы А, а с прописной. Вместе с тем фирма откажется от использования плоского логотипа Android в виде зеленого робота в пользу объемного. До этого последнее изменение в логотипе ОС происходило в 2019 году.

Несмотря на то что выход обновленного логотипа состоится не раньше осени 2023-го, Google на протяжении нескольких месяцев намекала на это событие. Так, объемная голова робота мелькала на выставке CES 2023, конференции Google I/O 2023 и даже в рекламных материалах Samsung Galaxy S 23 и Z Flip 4.

Предполагается, что новый логотип Android будет показываться при включении смартфонов. Сейчас пользователи могут наблюдать старый дизайн, сопровождающийся фразой Powered by android («Работает на android»).
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/269151/
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