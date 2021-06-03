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Техноблог

Две новые исследовательские миссии отправит к Венере НАСА

Фото Associated Press. Изображение Венеры получено НАСА с помощью данных, собранных космическим аппаратом «Магеллан» и орбитальным аппаратом Pioneer Venus Orbiter

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) планирует вернуться на Венеру, которая является ближайшим, но, возможно, наиболее недооцененным соседом Земли, после десятилетий, посвященных исследованию других миров. Об этом сообщил «Голос Америки».

Новый руководитель НАСА Билл Нельсон объявил об отправке сразу двух роботизированных миссий на Венеру во время первого официального обращения к сотрудникам агентства в среду.

«Цель этих двух связанных друг с другом миссий — понять, каким образом Венера превратилась в столь адский мир, где свинец плавится на поверхности планеты», — сказал он.

Миссия под названием «ДаВинчи Плюс» займется анализом плотной облачной атмосферы Венеры, чтобы определить, существовали ли в прошлом здесь океаны и органическая жизнь. Небольшой космический аппарат погрузится в атмосферу, чтобы сделать анализ газов, входящих в ее состав.

Это будет первая миссия США по изучению атмосферы Венеры с 1978 года.

Другая миссия под названием «Веритас» изучит геологическую историю Венеры, составляя карту каменистой поверхности планеты.

«Мы поразительно мало знаем о Венере, поэтому новые миссии позволят заново взглянуть на атмосферу планеты, состоящую в основном из углекислого газа, и изучить поверхность вплоть до ее ядра, — заявил Том Вагнер, научный исследователь НАСА, — Это будет так, как если бы мы заново открывали эту планету».

На разработку каждой из миссий, запуск которых планируют в 2028–2030 годах, потратят по $500 миллионов в рамках программы NASA Discovery.

Миссии на Венеру получили приоритет в сравнении с двумя другими предложенными НАСА проектами по изучению Ио, спутника Юпитера, и Тритона, ледяного спутника Нептуна.

На заре космической эры США и СССР отправили к Венере несколько космических аппаратов. Космический зонд НАСА «Маринер-2» совершил первый успешный облет планеты в 1962 году, а советская автоматическая межпланетная станция «Венера-7» совершила первую успешную посадку на поверхность планеты в 1970-м.

В 1989 году НАСА с помощью космического шаттла отправило к венерианской орбите космическую станцию «Магеллан».

Европейское космическое агентство запустило космический корабль на орбиту Венеры в 2006 году.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/196229/
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