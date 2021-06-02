Космический мусор повредил один из элементов МКС

Под удар незаметного для радаров объекта из космического мусора попал один из элементов МКС — Canadarm2, передвижная обслуживающая система в виде роботизированной «руки-манипулятора». Об этом сообщило издание ScienceAlert.

Поврежденный элемент выполняет ключевую роль при сборке и обслуживании станции: перемещает оборудование и материалы в пределах станции, помогает людям работать в открытом космосе и обслуживает инструменты и другую полезную нагрузку, находящиеся на поверхности станции.

После столкновения с космическим мусором Canadarm2 все еще способен работать, однако объект пробил тепловое одеяло и повредил нижнюю стрелу манипулятора. Всего в космосе на данный момент находится свыше 23 тысяч только отслеживаемых объектов космического мусора.