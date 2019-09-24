Лазер, способный защитить Землю от астероидов, создали ученые России и США

Ученые Самарского национального исследовательского университета с коллегами из филиала Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) и учеными из университета Эмори (США) создали экспериментальную лазерную установку, на основе которой можно строить лазеры для защиты Земли от астероидов. Об этом сообщило РИА Новости.
«На основе подобных лазерных установок в перспективе возможно создание глобальных систем противоастероидной защиты, а также компактных и мощных источников когерентного излучения для применений в промышленности», — говорится в сообщении.
«Предложенное сочетание технологий позволит создать компактный лазер, который способен выдавать непрерывное излучение мощностью до нескольких мегаватт. Кроме того, активная среда такого лазера содержит только инертные газы, что упрощает техническую реализацию и позволяет создать химически инертный вариант лазерной установки — в отличие от лазеров на парах щелочных металлов», — рассказал Майкл Хэвен.
По словам Майкла Хэвена, в планах ученых создание более мощного лазера на аналогичных принципах. Разработчики также постараются понять, какой предельной мощности можно достичь, используя схему с инертными газами.