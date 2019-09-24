Лазер, способный защитить Землю от астероидов, создали ученые России и США

Ученые Самарского национального исследовательского университета с коллегами из филиала Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) и учеными из университета Эмори (США) создали экспериментальную лазерную установку, на основе которой можно строить лазеры для защиты Земли от астероидов. Об этом сообщило РИА Новости.

«На основе подобных лазерных установок в перспективе возможно создание глобальных систем противоастероидной защиты, а также компактных и мощных источников когерентного излучения для применений в промышленности», — говорится в сообщении.

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Лазер, созданный в Самарском университете, основан на концепции, предложенной профессором химии университета Эмори Майклом Хэвеном. Установка формирует гораздо более мощный и качественный лучевой поток, чем в существующих полупроводниковых лазерах.

«Предложенное сочетание технологий позволит создать компактный лазер, который способен выдавать непрерывное излучение мощностью до нескольких мегаватт. Кроме того, активная среда такого лазера содержит только инертные газы, что упрощает техническую реализацию и позволяет создать химически инертный вариант лазерной установки — в отличие от лазеров на парах щелочных металлов», — рассказал Майкл Хэвен.

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Самарские ученые работают над лазером с 2012 года. В 2019-м первый запуск экспериментальной установки подтвердил их расчеты. Лазер в Самаре — пятый по счету прибор такого типа на всей Земле. Еще четыре в разных научных центрах в США.

По словам Майкла Хэвена, в планах ученых создание более мощного лазера на аналогичных принципах. Разработчики также постараются понять, какой предельной мощности можно достичь, используя схему с инертными газами.